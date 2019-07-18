نشطاء من مكونات مختلفة يرفضون أسلمة العراق من خلال إضافة أربعة فقهاء إلى المحكمة الإتحادية.

2019/07/18 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل لم يحترم البرلمان العراقي منذ تأسيسه حرّية العراقيين الغير المسلمين فكلّ قوانينة كانت تضرب حقوق وحرّيات الأقليات الدينية والمكونات الغير المسلمة في عرض الحائط ، كما وأنّ فرض مفاهيم الإسلام على دولة تؤمن بالديمقراطية هو إنتهاك صارخ لحقوق المكونات الغير المسلمة.منذ القراءة الاولية لقانون إدراج أربعة فقهاء مسلمين للمحكمة …

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