2019/07/18 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش اجتماع خاص بالطاقات المتجددة عقد في مبنى وزارة الكهرباء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية لاستراتيجية الدولة في التوسع باستخدام الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها.وتتركز الخطوات حول تعديل التشريعات الناظمة لكل ما يتعلق بالطاقات المتجددة “الشمسية والريحية” من تصنيع وانتاج واستثمار وتسويق وإنجازها في غضون 15 يوماً ليتم عرضها على مجلس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناقشة الخطوات التنفيذية للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة برئاسة المهندس خميس النعيم نيوز.

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