منظمة عراقية: وزير الاتصالات يعتمد الوعود بتحسين الخدمة.. لا يمتلك خطة لتحسين الانترنت

2019/07/18 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قالت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الخميس، 18 تموز، 2019، إن وزير الإتصالات نعيم الربيعي لا يمتلك خطة لتحسين واقع الإنترنت، فيما بينت أنه من المتوقع أن تتدهور الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.وذكرت المنظمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الإتصالات نعيم الربيعي مازال يعتمد على الوعود في تحسين الخدمة في محاولة منه لإقناع المستخدمين، لكن في حقيقة الأمر أن مثل هكذا خدمات متردية تحتاج إلى خطة عمل وسقف زمني لتحسينها، أما بقائها على هذا الحال فهو يُنذر بتدهور أكثر خلال الأشهر المقبلة".وأضافت، أن "المشكلة الأساسية التي لم تُعلن عنها الوزارة، تتعلق بالبنية التحتية الحكومية التي لم تُطورها الوزارة ولم تجر عليها الصيانة منذ سبع سنوات تقريباً رغم تخصيص مئات ملايين الدولارات لها".وأشارت المنظمة إلى، أن "وزارة الإتصالات مازالت عاجزة عن تقديم خدمة مثل الخدمة التي تُقدم في دول الجوار، وصار الإنترنت يُشكل معضلة بالنسبة للعراقيين نتيجة سياسات الوزارة المتخبطة وغير الواضحة، والتي لا تتناسب مع التطور المستمر في مجال الإتصالات والإنترنت بدول العالم".وتابعت المنظمة "منذ أكثر من عقدين بدأ العالم بإستخدام خدمة الكابل الضوئي، لكن في العراق لم يتم إستخدامه حتى اللحظة إلا بنسبة أقل من 1% بسبب عدم رغبة وزارة الإتصالات بذلك، كما أن إستمرار إستخدام خدمة الوايرليس يُنذر بترد كبير للخدمة خلال الفترة المقبلة".

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن من أهم نتائج زيارته والوفد الوزاري ورجال الأعمال، إلى العراق تعهد الجانب العراقي بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مساوية لحقوق العراقيين وتحسين اوضاعهم.

وأوضح اشتية في تصريح صحف

بغداد اليوم بغداد

دعا رئيس تحالف القرار النائب اسامة النجيفي ، الخميس 18 تموز 2018، الى انهاء سياسة وصفها بالطائفية متبعة في الدولة العراقية.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه بموقع ( تويتر ) ان "التوازن المفقود في الدرجات العليا في الدولة

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس (18 تموز 2019)، احتجاز ناقلة نفط اجنبية في مياه الخليج.

وذكر الحرس الثوري، أن "الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون مليون لتر من الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية

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