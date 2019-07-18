عمليات بغداد تحيل ضابطا رفيعا للتحقيق بسبب وضع اللطيفية الامني

2019/07/18 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس, إحالة ضابط رفيع الى التحقيق بسبب الوضع الأمني في منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة.

وذكر بيان للعمليات حصل عليه موقع "الغدير"، انه" إشارة الى ما تم تناقله من قبل بعض وسائل الاعلام حول التعهد الخطي الصادر من القوة الأمنية في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد الخاص بتحديد دخول عجلات المواطنين الى المنطقة، نود ان نبين ان هذا التعهد غير رسمي وكان بتصرف شخصي من قبل آمر السرية في المنطقة".وأضاف ان" قائد عمليات بغداد، أوعز بإيقاف هذا الموضوع واعتباره لاغياً من أصله كونه لا يتناسب مع الوضع الأمني الذي تشهده المنطقة وهو في أحسن حالاته بفضل العلاقة المتميزة بين أهالي المنطقة والقوات الأمنية".ونوهت القيادة في بيانها ان" قائد العمليات اوعز بإحالة آمر السرية الى التحقيق لخروجه عن السياقات العسكرية الصحيحة".انتهى..م.م

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