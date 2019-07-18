جنايات ذي قار تقضي بالمؤبد لـ3 مدانين بجرائم إرهابية‎ ‎

2019/07/18 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار ‏قضت بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اشتراكهما في قتل احد المواطنين في بغداد – ‏المدائن وبدوافع إرهابية‎".وأضاف، أن" محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثالث وحكمت عليه بالسجن ‏المؤبد لمرتين عن جريمتين الأولى تفجير عبوة ناسفة في بعقوبة تسببت في إصابة احد المواطنين ‏والجريمة الثانية عن تفجير عبوة ناسفة في المنطقة نفسها تسببت في اصابة سبعة مواطنين ‏وبدوافع إرهابية‎".وأشار إلى أن" الأحكام بالسجن المؤبد بحق المدانين الثلاثة تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 ‏من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".‏انتهى..م.م

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