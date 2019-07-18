دعوات نيابية لإعادة صلاحيات التربية والصحة للوزارتين

2019/07/18 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي, الخميس, ضرورة سحب صلاحيات المحافظات من وزارتي التربية والصحة واعادتها للوزارتين بسبب استغلالها من قبل الاحزاب والشخصيات المؤثرة في المحافظات على حساب المصلحة العامة , متوقعا اعادتها خلال العام الحالي او بداية العام المقبل.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تجربة نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات […]

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