العمل: ضريبة الدخل جزء من ايرادات الدولة

2019/07/18 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، ان استقطاعات ضريبة الدخل جزء من ايرادات الدولة.وقالت الوزارة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “استقطاعات ضريبة الدخل من رواتب ومدخولات العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني هي من اختصاص الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية وفقاً لاحكام قانون ضريبة الدخل رقم 113

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