تحقيق النجف تتخذ اجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى

2019/07/18 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

أعلنت محكمة تحقيق النجف، عن اتخاذها إجراءات قانونية في قضية المتهم المتوفى (ماهر راضي) في مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة.

وذكر المركز

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