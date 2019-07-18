التايمز: كيف أبعد بوتين إردوغان عن الغرب؟

2019/07/18 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تناولت الصحف البريطانية عددا من القضايا الشرق أوسطية من بينها التقارب بين تركيا وروسيا إثر شراء أنقرة نظاما للدفاع الجوي من موسكو، وقرار

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