2019/07/18 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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تناولت الصحف البريطانية عددا من القضايا الشرق أوسطية من بينها التقارب بين تركيا وروسيا إثر شراء أنقرة نظاما للدفاع الجوي من موسكو، وقرار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التايمز: كيف أبعد بوتين إردوغان عن الغرب؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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