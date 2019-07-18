الحرس الايراني يكشف عن إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج

2019/07/18 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / وكالات

كشف الحرس الثوري الايراني، عن إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الأحد الماضي.

وأوضح الحرس الثوري في تصريحات له، ان “توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك في الخليج”.





وأضاف، ان “الناقلة تقل 12 بحارا كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية”.

وأكد الحرس الايراني، ان “قواته البحرية ستواصل مهامها الأمنية في محاربة التهريب المنظم في مياه الخليج، والمحافظة على مصالح إيران القومية.





يذكر ان وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق مصير ناقلة النفط التي تم فقدان الاتصال معها خلال مرورها عبر مضيق هرمز، مبينا انها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد الموانئ الإيرانية.

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