نائب يكشف عن مافيات تمول شخصيات وأحزاب سياسية من تهريب سعات الانترنيت

2019/07/18 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو كتلة صادقون البرلمانية، عدي عواد، اليوم الخميس، عن وجود مافيات تمول شخصيات وأحزاب سياسية من عمليات تهريب سعات الانترنيت.وقال عواد في تصريح لوكالة "النبأ" للاخبار ان "هناك مافيات تقف خلف عمليات تهريب سعات الانترنيت من العراق"، مبينا ان "مجلس النواب شكل لجان تحقيقية بهذا الملف طيلة الدورات البرلمانية السابقة لكنها لم تنفذ او تطبق لغاية اللحظة بسبب هذه المافيات".

واضاف "هناك شخصيات وجهات سياسية توفر الدعم والحماية لهذه المافيات، لتعمل على تهريب سعات الانترنيت من العراق، من أجل الاستفادة من هذا الفساد، لتغذيتهم وتغذية احزابهم، وهذا ما يحصل طيلة السنوات السابقة، وفي الوقت الحالي أيضا".

ويعد العراق واحدا من أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

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