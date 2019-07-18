وزارة النقل .. بين عهدين 

2019/07/18 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : مراقب مضت ٨ اشهر من عمر الوزارة الجديدة و لا تغيير يلوح بالأفق.وزارة النقل حالها شبيه بالوزارات الأخرى وليست أفضل حالا من تلك التي أصبحت مرتعاً لاتهامات بالفساد وما تعانيه من سوء الادارة و المحسوبية و تدمير منشات الوزارة بكل مرافقها نقول؛ هذه الوزارة استبشرت خيراً بتسنم الوزير عبد الله لعيبي المسؤولية […]

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