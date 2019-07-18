2019/07/18 | 14:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : مراقب مضت ٨ اشهر من عمر الوزارة الجديدة و لا تغيير يلوح بالأفق.
وزارة النقل حالها شبيه بالوزارات الأخرى وليست أفضل حالا من تلك التي أصبحت مرتعاً لاتهامات بالفساد وما تعانيه من سوء الادارة و المحسوبية و تدمير منشات الوزارة بكل مرافقها نقول؛ هذه الوزارة استبشرت خيراً بتسنم الوزير عبد الله لعيبي المسؤولية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل .. بين عهدين ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزارة النقل حالها شبيه بالوزارات الأخرى وليست أفضل حالا من تلك التي أصبحت مرتعاً لاتهامات بالفساد وما تعانيه من سوء الادارة و المحسوبية و تدمير منشات الوزارة بكل مرافقها نقول؛ هذه الوزارة استبشرت خيراً بتسنم الوزير عبد الله لعيبي المسؤولية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل .. بين عهدين ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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