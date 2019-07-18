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وزارة النقل .. بين عهدين 


وزارة النقل .. بين عهدين 
2019/07/18 | 14:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : مراقب مضت ٨ اشهر من عمر الوزارة الجديدة و لا تغيير يلوح بالأفق.

وزارة النقل حالها شبيه بالوزارات الأخرى وليست أفضل حالا من تلك التي أصبحت مرتعاً لاتهامات بالفساد وما تعانيه من سوء الادارة و المحسوبية و تدمير منشات الوزارة بكل مرافقها نقول؛ هذه الوزارة استبشرت خيراً بتسنم الوزير عبد الله لعيبي المسؤولية […]

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