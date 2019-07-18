2019/07/18 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أسرار عودة صدام حسين إلى الشارع العراقي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: شهد العديد من احتجاجات المدن العراقية الأسبوع الماضي هتافات تشيد برئيس النظام السابق صدام حسين، وقام نشطاء بن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أسرار عودة صدام حسين إلى الشارع العراقي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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