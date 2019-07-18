القضاء يتخذ إجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى في النجف

2019/07/18 | 14:12

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت محكمة تحقيق النجف عن اتخاذها إجراءات قانونية في قضية المتهم المتوفى {ماهر راضي} في مكتب مكافحة ا...

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