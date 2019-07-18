الصقور بلا اجنحة في موقعة القمة امام الانيق

2019/07/18 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي القوة الجوية، غياب ثلاثة لاعبين عن صفوفه في مباراته امام الطلبة في الجولة قبل الاخيرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، الويم الخميس.وقال المنسق الاعلامي للنادي حسام الدراجي في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “لاعبي القوة الجوية، اكملوا تحضيراتهم لمواجهة القمة امام الطلبة، وبالرغم من ان المباراة ستكون تحصيل حاصل لكننا سنلعب […]

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