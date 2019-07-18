2019/07/18 | 14:14

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الطائرات التركية تنفذ غارات على مناطق شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية ان سلاح الجو دمر أهدافاً تابعة لمنظمة

حزب العمال الكردستاني في غارة على شمالي العراق.وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس إن سلاح الجوي التركي شنّ غارة ضد

"بي كا كا" في منطقة قنديل شمالي العراق، بالتوازي مع عملية

"المخلب".وأشارت إلى "تدمير أسلحة ومخابئ وتحصينات تابعة للمنظمة الانفصالية،

في الغارة الجوية".وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة

"هاكورك" شمالي العراق، تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني هناك.

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