2019/07/18 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة ديالى العامة، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن تجهيز كهرباء بغداد بـ90 محولة لتخفيض الطاقة سعة ٤٠٠/١١كي في أي.وقال مدير عام شركة ديالى العامة وكالة عبد الرسول محمد عارف لـ”العهد نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “عدد ما تم تجهيزه من قبل الشركة كهرباء بغداد بموجب العقد الموقع معها بـ(١٥٠٠) الف وخمسمائة محولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة:تجهيز كهرباء بغداد بـ90 محولة لتخفيض الطاقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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