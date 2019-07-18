“بالفديو”.. لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل

2019/07/18 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق حصلت “يس عراق” ،اليوم الخميس، على مقطع فديو يظهر لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل ، اثناء تناوله الطعام في احدى المطاعم بالمدينة.

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