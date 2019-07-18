2019/07/18 | 14:17

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الامن

الخميس 18 يوليو 2019 | 02:03 مساءً | عدد القراءات : 18

عمليات بغداد تعتقل متهمين بالإرهاب والاحتيال وتهريب الاثار بمناطق متفرقة من العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتهريب الاثار في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "عين العراق نيوز" نسخة منه، ان " القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة إرهاب المدائن تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/إرهاب في منطقة المدائن جنوبي بغداد، فيما تمكنت قوة أخرى وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على متهم وفق المادة (456/نصب واحتيال) في منطقة حي العدل".

واضافت انها " تمكنت من اعتقال متهم ضبط بحوزته (7) قطع اثرية عبارة عن اختام اسطوانية، اثناء نصب سيطرة مفاجئة في منطقة شارع فلسطين"، مشيرةً الى انه " تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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