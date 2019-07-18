نائبة عن ديالى: تفجير جلولاء جرس انذار

2019/07/18 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..حذرت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش، الخميس، من أن تفجير ناحية جلولاء شمال شرق ديالى جرس انذار، مشيرة إلى وجود فراغات في المناطق المحررة وهي القرى المهجورة لعدم عودة اهاليها.وقالت كمبش في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تفجير عبوتين ناسفتين على رتل للجيش في ناحية جلولاء (75كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متاخرة من […]

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