2019/07/18 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من الإداريين والفنيين في مستشفيات البصرة ،اليوم الخميس، تظاهرة أمام دائرة صحة المحافظة .وطالب المتظاهرون بزيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين عن رواتبهم.وقال عدد من المشاركين بالتظاهرة للنعيم نيوز ، إن مطالبهم تلخصت في هذه النقاط وهي زيادة مخصصات الخطورة من 30 – 80 ‎%‎ إسوة بالكوادر الطبية.بالإضافة إلى رفع التسكين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرة للإداريين والفنيين أمام دائرة صحة البصرة لزيادة مخصصاتهم النعيم نيوز.

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