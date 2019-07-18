جواد بشارة - الله الفرضية الزائدة في العلم؟

2019/07/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة كثيرا ما نسمع رجال الدين يدينون ويعاقبون أشخاصاً بتهمة المس بالذات الإلهية، وعندما يوجه لهم سؤال،ما هي الذات الإلهية؟ وهل الله ذات؟ وهل الله كينونة؟ يعجزون عن الإجابة.تصدى الكثير من علماء الدين والثيولوجيين والفلاسفة لمناقشة مفهوم" الله" ودخلوا في سجالات حادة ومعارك حامية مع " الملحدين" لدحض أطروحاتهم عن غياب الدليل القاطع عن وجود " الله" وإثباته علمياً وليس فقط من خلال المراوغات الكلامية......

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