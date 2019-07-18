فارس محمود - محطات من تاريخ الحزب الشيوعي العمالي العراقي - تاريخ حافل بالفخر والاعتزاز!

2019/07/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_محمود (محطات من تاريخ الحزب الشيوعي العمالي العراقي)في خطوة تاريخية معاكسة للمد الجارف للبرجوازية العالمية وابواقها الاعلامية والسياسية والفكرية الداعية الى "نهاية الشيوعية"، "خلود الراسمالية" و"نهاية العالم" والانتصار الابدي لليبرالية"، عزمت قوى الشيوعية العمالية في العراق، ومعهم قائد الشيوعية العمالية، منصور حكمت، وحشدت قواها وعبئتها لتاسيس حزب شيوعي عمالي يرفع راية ماركس و"عالم افضل"، وتحرر ا......

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