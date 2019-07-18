عدم الجاهزية تغيب لاعبين من النوارس في مواجهة الديوانية

2019/07/18 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الزوراء، الخميس، عن غياب لاعبين اثنين عن صفوفه بسبب عدم الجاهزية في مباراته بالدوري الممتاز، اليوم الخميس.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الزوراء انهى تحضيراته لمواجهة الديوانية اليوم في ملعب الادارة المحلية في الديوانية ضمن الجولة الثامنة عشر من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز”.وأضاف […]

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