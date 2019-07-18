English | كوردى

الحشد الشعبي يرد على تصريحات العبادي بشأن أعداده


الحشد الشعبي يرد على تصريحات العبادي بشأن أعداده
2019/07/18 | 14:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يرد على تصريحات العبادي بشأن أعداده) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يرد على تصريحات العبادي بشأن أعداده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).

كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا