2019/07/18 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية عن خطتها المبكرة الخاصة بتوزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2019-2020، “بهدف توفير مناخ تعليمي مناسب لأبنائنا الطلبة”.وقال المكتب الإعلامي للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “الوزارة اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بالالتزام بالتعليمات المتبعة في توزيع الكتب المدرسية”.وأضاف، ان “الخطة تتضمن توزيع الكتب للمرحلة الابتدائية بنسبة 100% جديد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن خطة توزيع كتب العام المقبل ونسبة الجديد منها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تعلن خطة توزيع كتب العام المقبل ونسبة الجديد منها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تعلن خطة توزيع كتب العام المقبل ونسبة الجديد منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).