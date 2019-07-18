2019/07/18 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه شاب قطري رسالة الى المسؤولين في بلاده، يطالبهم فيها بتوظيف العراقيين في دوائر الدولة، مشيداً في الوقت نفسه بحسن تعامل العراقيين معه.الفديو:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. شاب قطري يوجه نصيحة لحكومة بلاده: لا توظفوا سوى العراقيين!!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. شاب قطري يوجه نصيحة لحكومة بلاده: لا توظفوا سوى العراقيين!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).