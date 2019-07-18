التربية تعلن خطة توزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد

2019/07/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، خطتها الخاصة بتوزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2019-2020.

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