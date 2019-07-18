وزارة التعليم العالي تعلن إلية احتساب تكاليف الامتحان التقويمي

2019/07/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آلية احتساب تكاليف الامتحان التقويمي للدراسات الأولية.وقال رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الدكتور نبيل هاشم الاعرجي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "آلية احتساب تكاليف الامتحان التقويمي للدراسات الأولية تتضمن ان تتحمل كل جامعة حكومية او أهلية او كلية أهلية جامعة, النفقات المالية التي تترتب عن اجراء الامتحان التقويمي وفقا لعدد طلابها، مبينا أن الجامعات الحكومية والأهلية والكليات الاهلية الجامعة تتولى تسديد المصاريف المتحققة عن الامتحان التقويمي الى الجامعة الرئيسة كلا حسب عدد طلابها وفقا لجداول تفصيلية".وأضاف أن "مكافأة اللجان المركزية في الجامعة الرئيسية 500 ألف دينار مقطوعة لكل عضو وتصرف لمرة واحدة"، مشيرا إلى أن "مكافأة لجان الامتحان التقويمي الفرعية والساندة بما فيها لجان وضع الأسئلة في الجامعات الحكومية الرئيسة 250 الف دينار مقطوعة لكل عضو على ان تصرف لمرة واحدة".وتابع رئيس جهاز الإشراف، إن "مكافأة لجان الامتحان التقويمي في الجامعات الحكومية والأهلية تكون 250 ألف دينار وتصرف من التخصصات المالية الخاصة بها، وفي حالة عدم توفر التخصيص المالي في الموازنة بالإمكان صرفها من صندوق التعليم العالي في تلك الجامعة والكلية".وأوضح، أن "المقصود من اللجان هي تلك التي لها علاقة بالامتحان التقويمي حصرا"، لافتا إلى أن "أجور تصحيح كل دفتر امتحاني تبلغ (2000) دينار توزع على المصحح والمدقق(80% للمصححين و20% للمدقق)".وبين الاعرجي، ان "اجر المراقب المشرف من الجامعة الحكومية على كل قاعة امتحانية يجري فيها الامتحان التقويمي في الأقسام العلمية للجامعات الحكومية والأهلية والكليات الأهلية الجامعة هو 50 ألف دينار لليوم الواحد داخل وخارج المحافظة"، مبينا انه "لا يشمل مراقب سير الامتحان التقويمي من الأقسام العلمية للجامعة الأهلية والكلية الأهلية الجامعة للقسم العلمي في الجامعة الحكومية المناظرة".وأشار الى، ان "النفقات السفر والإيفاد تصرف على وفق قانون السفر والإيفاد رقم 38 لسنة 1981".

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