بلدية كربلاء تسترجع

2019/07/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بلدية كربلاء، الخميس، عن استلامها عقاراً تجارياً مهماً يقع في شارع الامام علي (ع) وسط المدينة.وقال اعلام بلدية كربلاء، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "جرى صباح اليوم، تسليم العقار المرقم (١٢٢٤) باب النجف الكائن في شارع الإمام علي (عليه السلام) و العائد لمديرية بلدية كربلاء المقدسة".

واوضح البيان، ان "هيئة النزاهة دائرة التحقيقات مكتب تحقيق كربلاء المقدسة قام بإجراء عملية تسليم العقار المرقم (١٢٢٤)و البالغة مساحته (٢٢٥م٢) و الذي تقدر كلفته الإجمالية بمبلغ أكثر من ملياري دينار حيث سبق و إن قامت مديرية بلدية كربلاء المقدسة الشعبة القانونية دعوى منع معارضة على رئيس الجمعية الإستهلاكية في كربلاء و الذي يشغل العقار بشكل غير قانوني".

وتابع البيان، انه "بعد التحري من قبل الشعبة القانونية في مديرية البلدية تم الوصول إلى إثبات عائدية العقار بإسم المديرية و إصدار صورة قيد حديثة نموذج (٢٥) للعام ٢٠١٩ و قد جرت عملية التسليم بحضور محققي النزاهة (مكتب تحقيقات كربلاء) و مسؤولي شعبة الواردات و القانونية في مديرية بلدية كربلاء المقدسة".

يشار الى إن قرار التسليم جاء تنفيذاً لقرار قاضي محكمة كربلاء المقدسة المختص بالنظر بقضايا النزاهة.

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