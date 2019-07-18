ديالى تسجل أعلى احصائية بنسبة الغرق منذ 2003

2019/07/18 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الخميس، عن تسجيل احصائية هي الاعلى منذ 16 سنة في ضحايا الانهر.وقالت الطائي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “محافظة ديالى سجلت خلال النصف الاول من 2019 اكثر من 30 حالة غرق اغلبهم دون سن 20 عاما”.واضافت الطائي، ان “الاحصائية هي الاعلى […]

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