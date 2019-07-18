التربية تعلن عن خطتها الخاصة لتوزيع الكتب المدرسية للعام 2019-2020

2019/07/18 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت وزارة التربية , اليوم الخميس, عن خطتها المبكرة الخاصة بتوزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2019-2020، “بهدف توفير مناخ تعليمي مناسب لأبنائنا الطلبة”.وقال المكتب الإعلامي للوزارة تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “الوزارة اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بالالتزام بالتعليمات المتبعة في توزيع […]

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