ناشطو البصرة يقاطعون “الحكمة” ويؤجلون تظاهراتهم الى السبت المقبل

2019/07/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ناشطو ومتظاهرو البصرة، اليوم الخميس، مقاطعة التظاهرات رسميا التي أعلن عنها تيار الحكمة يوم غد في البصرة وبعدد من المحافظات.وقال الناشط المدني مرتضى الكركوشلي، ان “الناشطين المدنيين في البصرة ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تتظاهر منذ العام الماضي لحد الان، لا يسمحوا ان تأتي جهة سياسية تحاول ركوب موجة ما بدأناه نحن”.واضاف، […]

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