اعتقال متهمين بالإرهاب وتهريب الاثار في بغداد

2019/07/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، الخميس، عن القاء القبض على متهمين بالإرهاب والاحتيال وتهريب الاثار في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه ، ان ” قوة امنية من قيادة العمليات وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة إرهاب المدائن تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/إرهاب في منطقة المدائن جنوبي بغداد، […]

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