اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتهريب الاثار في بغداد

2019/07/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتهريب الاثار في مناطق متفرقة من العاصمة.

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