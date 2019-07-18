كمرك طريبيل يسجل ايراداً يومياً بأكثر من مليار و250 مليون دينار

2019/07/18 | 15:08

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(المستقلة) … أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،اليوم الخميس، عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً يومياً امس الأربعاء فاق المليار وربع المليار دينار .

وقالت الهيئة في بيان لها، ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا الأدارة المتميزة خلال الفترة الحالية من عمر الهيئة.

واضاف بيانها ” ان كمرك مطار البصرة الدولي قام اليوم الخميس بأتلاف كميات من الأدوية البشرية كانت قد ضبطت بحوزة مسافر مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.

واكدت اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.

وطالبت الهيئة في بيانها ، ايلاء اهتماما كبيرا بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الكمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة على بنائها للسعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها .

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك مسؤولة على عمليات الأستيراد والتصدير في كافة المنافذ الحدودية والمطارات و تقوم مراكزها العاملة هناك بأستيفاء الرسوم الكمركية لترفد بها خزينة الدولة بعد الايرادات النفطية

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