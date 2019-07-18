بالصور افتتاح معهد صناع الحياة في البصرة

2019/07/18 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعمآ للحركة العلمية والثقافية أقام مركز الصادق الأمين الثقافي في منطقة أبو صخير حفلآ دينيآ لافتتاح معهد صناع الحياة.وحضر حفل الافتتاح مدير مكتب المرجع اليعقوبي ( دام ظله ) في البصرة فضيلة الشيخ عمار الربيعي والذي اشاد بالمعهد والقائمين عليه لاحتضان الشباب ورفع رصيدهم العلمي والمعرفي.وقال مسؤول مركز الصادق الأمين الشيخ …

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