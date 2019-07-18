حقوق الإنسان: 20 موقع طمر في ديالى جميعها  غير رسمية

2019/07/18 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى أكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، الخميس، وجود 20 موقع طمر للنفايات غير رسمي تفتقر لأبسط الشروط الصحية والبيئة.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،إن” المحافظة تضم 20 موقع طمر رئيسي للنفايات منتشرة حول المدن الرئيسية ومنها بعقوبة لكنها جميعها غير رسمية باستثناء واحد وهي […]

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