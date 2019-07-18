جنايات ذي قار تقضي بالمؤبد لثلاثة مدانين بجرائم قتل

2019/07/18 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قضت محكمة جنايات ذي قار، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين عن جرائم قتل شخص وجرائم أخرى في بغداد وبعقوبة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار قضت بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اشتراكهما في قتل احد المواطنين في بغداد المدائن وبدوافع إرهابية”.

وأضاف، أن “محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثالث وحكمت عليه بالسجن المؤبد لمرتين عن جريمتين الأولى تفجير عبوة ناسفة في بعقوبة تسببت في إصابة احد المواطنين والجريمة الثانية عن تفجير عبوة ناسفة في المنطقة نفسها تسببت في اصابة سبعة مواطنين وبدوافع إرهابية”.

وأشار إلى أن “الأحكام بالسجن المؤبد بحق المدانين الثلاث تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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