التربية تعلن خطتها لتوزيع الكتب المدرسية للعام الجديد

2019/07/18 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، خطتها المبكرة الخاصة بتوزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2019-2020 ، بهدف توفير مناخ تعليمي مناسب لأبنائنا الطلبة.





وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التربية أوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بالالتزام بالتعليمات المتبعة في توزيع الكتب المدرسية”، مبينا ان “الخطة تتضمن توزيع الكتب للمرحلة الابتدائية بنسبة ( 100% جديد) باستثناء كتاب الرياضيات للصف السادس كونه يقع ضمن سلسة التأليف الجديد ، على ان تعوض النسبة المتبقية من الكتب المسترجعة الصالحة للاستخدام”.





وأضاف، “أما كتب المرحلة المتوسطة والاعدادية بفرعيها العلمي فيكون (75% جديد) والمتبقي من الحاجة يتم تسديدهُ من الكتب المسترجعة من العام الماضي”.





بدورها، أوضحت المديرية العامة للشؤون الادارية مديرية التجهيزات، ان “خطة التوزيع بالنسبة لتربية (كركوك ، نينوى ، الانبار ، صلاح الدين) فيتم تجهيزها بنسبة 100% باستثناء كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي فيوزع بنسبة ( 75% جديد ) ويعوض المتبقية منها من الكتب المسترجعة الصالحة للاستخدام أيضاً”.

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