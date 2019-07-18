العمل تصدر توضيحاً بشأن استقطاعات الضمان وضريبة الدخل

2019/07/18 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن استقطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استقطاعات ضريبة الدخل من رواتب ومدخولات العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني هي من اختصاص الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية وفقاً لاحكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، وانها تدخل في الموازنة العامة للدولة”.





وأشارت الى ان “عمال القطاع المختلط يخضعون لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 وتستقطع منهم نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالقانون والبالغة 5% من الاجر الخاضع للضمان”، لافتة الى ان “تلك الاستقطاعات تدخل ضمن صندوق تقاعد وضمان العمال ولا تصرف الا لاغراض تطبيق قانون الضمان، وتترتب عنها منح حقوق تقاعدية لعمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني”.





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