تخصيص 500 مليون دولار لإعادة بناء اقدم معبد للإيزيديين في كردستان

2019/07/18 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، الخميس، عن تخصيص بلاده 500 مليون دولار لإعادة بناء معبد لالش للكرد الايزيديين.

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