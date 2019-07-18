رابطة المصارف تختتم دورة في استراتيجيات الخدمة المصرفية وتنمية مهارات ادارة خدمة العملاء

2019/07/18 | 15:16

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة، الخميس، دورة تدريبية تحت عنوان "استراتيجيات الخدمة المصرفية وتنمية مهارات ادارة خدمة العملاء".

واقيمت الدورة على مدى اربعة ايام في مقر الرابطة، بمشاركة 40 متدربا من المصارف الحكومية والخاصة وشركات التحويل المالي.

وقال مدير الادارة والتدريب في الرابطة احمد الهاشمي، في كلمته خلال اختتام الدورة، ان "هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات البنك المركزي لتطوير اداء موظفي المصارف والارتقاء بالقطاع المصرفي واطلاع العاملين فيه على احدث النظم والبرامج الحديثة المستخدمة في البلدان المتقدمة مصرفياً".

وتعتمد رابطة المصارف الخاصة العراقية في مركزها التدريبي على المدربين من اصحاب الخبرة الطويلة والحاصلين على الشهادات العالمية.





وفي ختام خفل اختتام الدورة تم توزيع شهادات التخرج على المشاركين فيها بالاضافة الى التقاط صورة تذكارية.

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