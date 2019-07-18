2019/07/18 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشفت رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية، سميعة غلاب، اليوم الخميس، عن أسباب تأخير قانون العطل الرسمية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "قانون العطل".. خلاف على يوم وثلاث مناسبات تنتظر توافقاً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "قانون العطل".. خلاف على يوم وثلاث مناسبات تنتظر توافقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).