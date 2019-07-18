2019/07/18 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، القبض على ثلاثة ارهابيين خطرين من تنظيم داعش الارهابي في محافظة كركو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على ثلاثة متهمين خطرين من داعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على ثلاثة متهمين خطرين من داعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).