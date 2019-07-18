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لا نهضة بدون أخلاق.


لا نهضة بدون أخلاق.
2019/07/18 | 15:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / نجاة بقاش…

أيها الغائب الذي لا يغيب..أيها القريب البعيد..أيها المتواري عنا العنيد..في ديار أنت فيها القائد الكب...

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