2019/07/18 | 15:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لا نهضة بدون أخلاق.) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / نجاة بقاش…
أيها الغائب الذي لا يغيب..أيها القريب البعيد..أيها المتواري عنا العنيد..في ديار أنت فيها القائد الكب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لا نهضة بدون أخلاق.) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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