لا نهضة بدون أخلاق.

2019/07/18 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / نجاة بقاش…

أيها الغائب الذي لا يغيب..أيها القريب البعيد..أيها المتواري عنا العنيد..في ديار أنت فيها القائد الكب...

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