الإعلام الأمني: مقتل ستة إرهابيين بضربة جوية على الحدود مع سوريا

2019/07/18 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، بمقتل ستة إرهابيين بضربة جوية على الحدود مع سوريا.وقالت الخلية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية على وكر تابع لداعش جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية- السورية”.وأوضحت، ان “الضربة أسفرت […]

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