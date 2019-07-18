نادية مراد تطلع الرئيس ترمب على معاناة الايزيديين

2019/07/18 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلعت الناشطة الايزيدية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على معاناة الايزيديين، والصعوبات التي يواجهونها في العودة الى ديارهم.

وأكدت مراد خلال استقبال الرئيس الأميركي في مكتبه، الايزيديين الناجين من قبضة داعش، أكدت ان معاناة أبناء المكون لا تنحصر أسبابها بتنظيم داعش فقط، بل ان هناك خطرا يهدد حياتهم ويمنعهم من العودة لديارهم، مبينة ان خطر داعش انتهى، لكنهم يواجهون صعوبات في العودة، بسبب النزاع بين حكومتي بغداد واربيل ، للسيطرة على مناطقهم.

وقدمت مراد شرحا للرئيس ترمب عن الأوضاع السيئة، التي مر بها الآلاف من أبناء المكون الايزيدي، على يد تنظيم داعش الإرهابي، ومن بينها حالات القتل الخطف والاعتداء الجنسي، داعية إياه الى التحدث مع حكومتي بغداد وإقليم كردستان، وحثهما على توفير ظروف أفضل لعودة النازحين الى مناطقهم.

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