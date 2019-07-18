“بالفديو”.. واقع مزري تشهده مداخل بغداد.. سريع التاجي انموذجاً!!

2019/07/18 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اشتكى عدد من سائقي العجلات من تدهور الطرق الخارجية التي تربط مداخل بغداد، بباقي المحافظات وخصوصاً الشمالي منها.وششد طريق التاجي شمالي بغداد تخسفات خطيرة في بدن الطريق، اضافة الى تكدس مئات الشاحنات، وهو الامر الذي يؤدي الى زخم مروري كثيف.الفديو:

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