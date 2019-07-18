2019/07/18 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” أنه لا يمكن السكوت إلى ما لا نهاية عن وجود عشرات الآلاف من الإرهابيين في إدلب مشدداً على أن القضاء على الإرهاب من مصلحة الجميع.وفي مقابلة مع صحيفة راينيس بوست الألمانية قال لافروف “القضاء على بؤرة الإرهاب في سورية يعتبر من مصلحة الاتحاد الأوروبي لأنه سيخفض مستوى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لافروف: لا يمكن السكوت إلى ما لا نهاية عن وجود عشرات آلاف الإرهابيين في إدلب النعيم نيوز.

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